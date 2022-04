50-jarige Arnhemmer gewond bij steekpartij: ‘Hij kwam bloedend het café binnen’

Update | Met videoARNHEM – De hulpdiensten zijn in de nacht van van zaterdag op zondag massaal uitgerukt na een melding van een steekpartij bij een café aan de Pijlkruidstraat in Arnhem.

Een 50-jarige man uit Arnhem kwam rond kwart over één bloedend het café binnen, vertelt Dina van der Vreede. Zij stond zaterdagavond achter de bar. ,,Ik heb hem een theedoek gegeven, tegen het bloeden. Een klant heeft 112 gebeld.”

Volgens Van der Vreede was de hele avond ‘hartstikke gezellig’ in het café. ,,Hier binnen is geen ruzie geweest", benadrukt zij.

De politie deed zondagochtend buurtonderzoek in de omgeving van het café. ,,Bij mensen die niet thuis waren is een flyer in de brievenbus gedaan", vertelt een politiewoordvoerder. Over de aanleiding voor de steekpartij kan hij zondagmiddag niets zeggen. Een verdachte is nog niet aangehouden.

Volledig scherm Politie en ambulance in Arnhem na de steekpartij in het café. © Persbureau Heitink

Traumahelikopter

Even na 01.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Meerdere politiewagens, een ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De traumahelikopter is op de parkeerplaats voor GelreDome geland, waar de ambulance met daarin het slachtoffer ook naartoe is gereden. De arts heeft vervolgens medische assistentie verleend waarna de gewonde man is overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe het zondagmiddag met het slachtoffer gaat, weet de politiewoordvoerder niet. De man zal gehoord worden zodra dat mogelijk is.