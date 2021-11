54,5 miljoen euro is niet genoeg: nieuw Stadstheater Arnhem zonder huisvesting van Introdans en Oostpool

ARNHEM - Arnhem gaat het nieuwe Stadstheater bouwen zonder Introdans en Toneelgroep Oostpool daarin te huisvesten. De ambitie een groots cultuurpaleis te bouwen voor alle instellingen van de zogeheten ‘Lauwersgracht Alliantie’ is te duur gebleken, zo stelt wethouder Cathelijne Bouwkamp. Ze erkent volmondig dat dit een pijnlijk besluit is dat bij de instellingen hard is aangekomen.

De afgelopen weken is er intensief overleg geweest tussen de directies van het Stadstheater, Introdans en Oostpool. Volgens wethouder Bouwkamp waren dat geen gemakkelijke gesprekken, omdat er met de 54,5 miljoen euro die beschikbaar is niet voor iedereen een plek is in het nieuwe Stadstheater. ,,De teleurstelling daarover is groot en dat begrijpen wij.”

Nu de knoop doorhakken voor het Stadstheater is volgens de gemeente echter bittere noodzaak. ,,We moeten nu verder. Renovatie en vernieuwing van het Stadstheater kan niet langer uitgesteld worden.’’ Burgemeester en wethouders stellen nu aan de gemeenteraad voor om snel 54,5 miljoen euro te investeren in de bouw van het nieuwe Stadstheater.

250.000 euro per jaar voor Introdans en Oostpool

Tegelijkertijd wil het college 250.000 euro per jaar op de begroting reserveren voor de verbetering van de huisvesting van de Introdans en Oostpool. Het college gaat er vanuit dat de intensieve samenwerking van de Lauwersgrachtalliantie in stand zal blijven. ‘Er is blijft een goede samenwerking tussen Musis & Stadstheater, Introdans, Oostpool en Phion. Zij bewezen dit eerder al met onder andere de coproducties Kogelvis en Evacué’, aldus B en W in een verklaring.

Volledig scherm Het Stadstheater. © Erik van 't Hullenaar

Nieuwe grote zaal krijgt prioriteit boven kleine zaal

Het stadsbestuur stelt aan de gemeenteraad voor om de bouw van een nieuwe grote zaal en de renovatie van het Stadstheater voorrang te geven. De kleine zaal aanpakken wordt voorlopig uitgesteld. ‘Het is voor Arnhem belangrijk om een grote zaal te hebben waar belangwekkende landelijke producties neer kunnen strijken. Denk daarbij aan theater, toneel, musicals, grote cabaretnamen en dansvoorstellingen. Ook voor Introdans en Oostpool is een dergelijk podium van groot belang.’

Het stadsbestuur erkent volmondig dat de kleine zaal essentieel is voor het bieden van hoogwaardig artistiek aanbod. ‘Het is een onmisbare plek voor jonge makers en gezelschappen en voor het brede scala aan amateurkunsten.’ Naar een oplossing voor vernieuwing van de kleine zaal wordt nog gekeken. ‘We stellen voor dat de komende maanden te onderzoeken.’

Zoektocht naar oplossing voor Introdans en Oostpool

B en W erkennen dat er op dit moment niet genoeg geld voorhanden is om een toekomstbestendige huisvesting voor Introdans en Oostpool te realiseren. ‘De huidige huisvesting voldoet niet meer wat betreft werkomstandigheden en toegankelijkheid. Ook remt het de artistieke groei en ambitie van beide gezelschappen.’ De komende tijd zal worden gezocht naar een mogelijke oplossing van dit vraagstuk. De gemeenteraad gaat zich de komende tijd over de kwestie buigen.