6 tips over 17 zwaar verwaarloosde hondjes die langs de weg in Arnhem zijn gevonden

Video Kelder woonzorg­cen­trum Insula Dei door waterlei­ding­breuk vol water, wassen bewoners niet mogelijk

13 oktober ARNHEM - Een kelder van Insula Dei Huize Kohlmann aan de Velperweg is in de nacht van zondag op maandag vol water gelopen door een breuk in de hoofdwaterleiding. Het woonzorgcentrum Insula Dei zat daardoor maandagochtend nog deels zonder water.