7 x deze Arnhemse restaurants met vega(n)opties scoren superhoog op Google

indebuurt.nlHet is de Nationale Week Zonder Vlees. Het draait er volgens de initiatiefnemers dit jaar niet alleen om dat Nederlanders minder vlees eten, ook het gebruik van minder zuivel wordt aangemoedigd. Daarom 7 x restaurants waar je volgens recensies op Google lekker vega of vegan kan eten in Arnhem.

De Week Zonder Vlees is een jaarlijks terugkerend initiatief om Nederlanders te inspireren minder vlees te eten. Een gelijknamige stichting organiseert deze week vanwege de impact van vlees op het klimaat. Omdat ook de productie van zuivel belastend is voor het milieu, stimuleert de Stichting Week Zonder Vlees mensen naast vlees om minder zuivelproducten te gebruiken.

Eethuis MoushMoush

‘Syrieus lekker eten’, dat is de slogan van Eethuis MoushMoush in Arnhem. Als je de recensies op Google mag geloven kun je bij dit restaurant inderdaad een lekker maaltje krijgen. De zaak krijgt 4,6 sterren van de 5 en volgens Maarten Naberink is het ‘vooral leuk dat 80 procent van de kaart veganistisch is’. ”Daardoor is er voor zowel vleeseters als niet-vleeseters meer dan voldoende keus voor wat lekkers.”

First Eet

Nog zo’n horecazaak waarvan de eigenaren een grapje niet vermijden. Waar ze ook niet vies van zijn is vegetarisch en veganistisch eten. Er staat bij First Eet geen enkel gerecht met vlees op de kaart en maar een enkele maaltijd bevat dierlijke producten. Ondanks dat Florian Metz in eerste instantie niet doorhad dat alles vega of vegan was, markeert hij de zaak als ‘dikke aanrader’ in zijn Googlerecensie.

Enig Alternatief

Met First Eet stoppen de woordgrapjes niet, Enig Alternatief heeft er ook een in de naam. Snap jij ‘m? Bij deze zaak serveren ze elke dag een wisselende, biologische én vegetarische maaltijd. Die kan je ter plekke voor 15 euro oppeuzelen of afhalen voor 13 euro. Veganistische en glutenvrije opties zijn er ook, maar daarvoor moet je wel even reserveren. Enig én een beetje alternatief, maar daardoor niet minder lekker, want op Google krijgt de zaak maar liefst 4,8 van de 5 sterren.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Foto: eigen archief © De gevel van Enig Alternatief.

FoodVia

Voor de Arnhemmers die een keertje vegetarisch of veganistisch willen eten op een laagdrempelige manier is FoodVia een aanrader. Ondanks dat Isabel de Vuysdere naar eigen zeggen niet van vega(n)-eten houdt en anti-biologisch is, is ze enthousiast over FoodVia. Ze schrijft: ”Niemand ramt niemand hier vegan door je strot. Ik zou hier echt dagelijks mijn soepje willen komen eten.” De zaak aan het Marktplein krijgt dan ook 4,8 van de 5 sterren.

’t Eetatelier

Vega(n) én betaalbaar, dat is ’t Eetatelier volgens Marloes’ review op Google. Ze schrijft dat het bij de zaak ‘veganistisch culinair genieten’ was en dat ze door het toetje ‘in de zevende hemel’ belandde. Eetatelier krijgt dan ook 4.6 sterren gemiddeld.

Konijnenvoer

”Ik was een beetje sceptisch omdat ik nogal een vleeseter ben maar man, man, man, ik heb me zwaar vergist” schrijft Evert in zijn recensie over restaurant Konijnenvoer. Bij deze Arnhemse horecazaak bereiden Demian en Imane gerechten die normaal gesproken met dierlijke producten worden gemaakt op veganistische wijze. Ze scoren 4,8 sterren op een schaal van 5.

Restaurant Mantra

Volgens Stephan Slagter staan er bij Indiaas en Nepalees restaurant Mantra genoeg opties op de kaart voor zowel vegetariërs als veganisten. Ook de vleeseters komen hier aan hun trekken. De zaak krijgt 4,5 sterren. Ben je benieuwd waar je nog meer Aziatische gerechten eet in Arnhem? Check dit lijstje met onder meer Thaise en Indiase restaurants.

Een zaak gemist?

Heb je een zaak gemist? Dat kan. Dit lijstje is geen compleet overzicht van alle horecazaken met vega(n)opties die minimaal 4,5 sterren scoren op Google, maar een artikel ter inspiratie. Deze bedrijven betalen niet voor een plek in dit stuk. Een overzicht van alle horecazaken in Arnhem vind je in onze gids. Hier vraag je een gratis bedrijvenpagina aan. Meer lezen over vegetarisch en veganistisch eten in Arnhem? Check onderstaande artikelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!