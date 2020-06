72 automobilisten bekeurd voor filmen brandende kraan op A50 bij Arnhem

Oorlogsve­te­ra­nen staan in de rij om samen met kunste­naars iets moois te gaan maken

8:20 ARNHEM - Haar project Your Song, waarbinnen de Arnhemse Amy van Son (50) artiesten een nummer liet schrijven en een videoclip liet maken op basis van verhalen van veteranen uit de krijgsmacht, stopte bij zeven afleveringen in plaats van de geplande tien. Onder meer omdat het geld op was. Maar de verhalen stoppen nooit. Nu is ze initiatiefnemer en projectleider van Helmen Vol Verhalen, waarbinnen ‘jonge veteranen’ worden gekoppeld aan kunstenaars.