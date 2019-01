75 jaar Market Garden: een oud ‘leger’ rukt op in 2019

De opmars van de geallieerde troepen via de bruggen bij Grave, Nijmegen en Arnhem had in september 1944 moeten leiden tot een snelle bevrijding van Nederland. Maar dat liep anders. Het verhaal is bekend, niet in de laatste plaats ook door de film A bridge too far, die met medewerking van duizenden figuranten werd opgenomen in onder meer Nijmegen, Bronkhorst en Deventer en bij Lent.



De brug bij Arnhem bleek een brug te ver en de Britten en Polen moesten zich na zware verliezen terugtrekken ten zuiden van de Rijn. Voor het noorden van Nederland volgde de Hongerwinter. De operatie leidde wel de bevrijding van Zuid-Nederland in.