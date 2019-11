80's-ster en hovenier Kim Wilde naar Musis Arnhem: ‘Het draait niet alleen om planten en liedjes’

Bijna 60 jaar oud is Kim Wilde. Wie in dezelfde leeftijdszone valt, kent haar, natuurlijk. Van de Kids in America, whoa! Van de posters in de Hitkrant. Van MTV. Van haar newwavekapsel en haar leren jack. Letterlijk doodmoe van de popscene leek ze eind jaren 90 een nieuwe bestemming te hebben gevonden, toen ze via televisie en boeken haar passie voor tuinen uitdroeg. Nu, twintig jaar later, treedt ze weer volop op.