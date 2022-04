800 euro voor 15.000 huishoudens in Arnhem om dure gas en stroom te compenseren

#Oekraï­neChal­len­ge: geen verwarming meer aan tot de zomer, maar toen ging het sneeuwen

Het leek een makkie te gaan worden, meedoen aan acties op sociale media als #Oekraïne Challenge en #verwarminguit! Minder of zelfs helemaal geen gas verbruiken voor de verwarming van je huis. Ook de rijksoverheid roept op om de thermostaat lager te zetten en voegt zelf daad bij het woord: in de rijksgebouwen gaat de verwarming per direct gemiddeld 2 graden omlaag. Van 21 naar 19 graden. Het is goed tegen het spekken van Poetins oorlogskas en, eerlijk is eerlijk, ook tegen die krankzinnige energienota. Het lenteweer werkte gelukkig mee. Toen ging het sneeuwen.

2 april