89-jarige gewond op straat na overval op zijn huis in Arnhem

Nationale Staalprijs 2018 voor dak Gelders Huis in Arnhem

10:56 ARNHEM - Het Gelders Huis van de provincie Gelderland is opnieuw in de prijzen gevallen. Het gebouw aan de Markt in Arnhem was al BNA Beste Gebouw van het Jaar en heeft nu ook de Nationale Staalprijs 2018 in de wacht gesleept. Melis in Duiven en de Tactitusbrug bij Ewijk vallen buiten de prijzen.