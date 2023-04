9 x hier in Arnhem kun je voor een prikkie ontbijten

Ansicht­kaart voor 18.000 huishou­dens; Arnhem zoekt verklaring voor lage opkomst bij lokale verkiezin­gen

Zo’n 18.000 huishoudens in Arnhem krijgen een ansichtkaart van de gemeente, met de vraag of ze een vragenlijst willen invullen over de lokale politiek. Die enquête moet duidelijk maken waarom in 2022 een historisch laag percentage kiezers een stem uitbracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen