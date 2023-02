9 x plekken die Arnhemmers nog bij de oude naam noemen deel #1

1. Het Sint Elisabeths Gasthuis

Het Sint Elisabeths Gasthuis was een van de ziekenhuizen in Arnhem. Deze locatie is al sinds 1995 niet meer in gebruik als ziekenhuis, maar Arnhemmers noemen de plek nog wel bij de oude naam! Nu zitten er appartementen in het gebouw.

2. Het oude Postkantoor

Het gebouw herken je uit duizenden: het oude Postkantoor in Arnhem. Nu zit hier het Taphuys, een café waar je zelf bier en wijn kunt tappen, maar Arnhemmers noemen de plek nog steeds bij de oude naam.

3. De Bloemenstal tegenover stroopwafels

Vroeger was er een bloemenkiosk op het Jansplein. Die heette Stekkie en zat tegenover De Lunchclub, het stroopwafelzaakje. Later werden er in het stalletje ijsjes in verkocht en inmiddels zit hier een Dunkin’ Donuts. Gezellig is het er nog steeds, maar Arnhemmers noemen de kiosk nog gewoon Stekkie.

4. Achter de Bijenkorf

Achter de Bijenkorf is de benaming die Arnhemmers hebben voor Het Eiland; het schattige pleintje met leuke terrasjes en winkeltjes achter wat nu de Primark is.

5. De Witte Prijzenhal

Nu zit hier winkelcentrum De Lely, maar vroeger was dit de Witte Prijzenhal. Arnhemmers gebruiken die oude naam nog steeds!

6. De oude V&D

Een feest der herkenning voor menig Arnhemmer: het gebouw van de oude V&D. De winkel zit hier al lang niet meer, sterker nog, V&D bestaat niet eens meer, maar Arnhemmers noemen het gebouw aan de Roggestraat en het Johnny van Doornplein nog gewoon de oude V&D.

7. De dansacademie

Tot 2004 zaten het Stedelijk Conservatorium en de Dansacademie in dit mooie pand aan de Weverstraat. Zo noemen Arnhemmers de locatie dan ook nog steeds. En dat terwijl dit nu al een tijdje door Collectie DE.GROEN en conceptstore LOFT in gebruik is.

8. Het Swingcafé

Hij zit er al lang niet meer, ’t Swingcafé aan de Korenmarkt, maar Arnhemmers herkennen deze plek nog goed. Als het niet over het café gaat, is het wel het straatje van ’t Swingcafé dat inwoners herkennen! Zie je het rode uithangbord op de foto?

9. De Berekuul

Het Airborneplein wordt ook wel de Berekuil genoemd. In het dialect zelfs Berekuul. En dat is nog altijd de naam die veel Arnhemmers gebruiken om deze locatie aan te duiden. Wil je weten waarom dit plein ook wel de Berekuil heet? Lees het hier!

