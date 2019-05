98 extra standplaatsen nodig voor woonwagenbewoners in Arnhem

Hij belooft nog voor het einde van het jaar met een voorstel aan de gemeenteraad te komen. In het plan wordt ook aandacht besteed aan achterstallig onderhoud aan bestrating, groen en bergingen op de bestaande woonwagenkampjes in de stad, waar de bouwtechnische staat van sommige wagens soms ‘zorgelijk’ is.

Zeker tien jaar nodig

Arnhem telt momenteel 128 standplaatsen voor woonwagens, verdeeld over 13 plekken in de stad. Daar wonen 45 mensen in bij hun ouders, terwijl ze graag een eigen woonwagen zouden hebben. Nog eens 45 mensen wonen nu in een huis, maar willen terug naar een woonwagenkamp. In totaal zijn er 98 huishoudens die graag weer in Arnhem in een woonwagen willen wonen.