A12 Arnhem-Duitsland weer vrij na ongeval met meerdere auto's

Rijnkade in Arnhem dezer dagen het toneel van ‘één groot seksfeest’

18:00 ARNHEM - Het is een orgie met duizenden deelnemers. Een fenomeen waar de argeloze wandelaar op de Rijnkade in Arnhem gefascineerd naar kijkt. Haften, of ééndagsvliegen, zwermen ’s nachts massaal rond de lantaarnpalen vlakbij de rivier.