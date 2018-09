Ongeval met twee bestelbusjes leidt tot vertraging op A12 bij Arnhem

Video Arnhem voor derde jaar op rij genomi­neerd voor Stookje­rijk Trofee

11:46 ARNHEM/NIJMEGEN - Arnhem is voor het derde jaar op rij in de race voor de Stookjerijk Trofee, de prijs voor de groenste prestatieafspraken op het gebied van energiebesparing in de huursector. De uitreiking is op 25 oktober in Nijmegen.