A12 bij Arnhem weer vrij na ongeluk

Mensen in Arnhem Gaat Merle voetballen? ‘Ik vind dat zó’n leuke sport’

19:03 Merle de Lange had best naar politieacademie gewild, maar eerst was ze te jong en later was er geen plek. Nu doet ze Sport & Bewegen aan de HAN in Nijmegen en dat vindt ze bij nader inzien ook heel leuk.