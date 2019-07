A325 maandag afgesloten tussen Knooppunt-Ressen en Nijmeegseplein

ARNHEM/ NIJMEGEN - De werkzaamheden aan de A325 gaan maandag de tweede fase in. Tussen Knooppunt-Ressen en het Nijmeegseplein in Arnhem is geen verkeer mogelijk. Maar heel grote verkeersproblemen verwacht de provincie Gelderland niet.

,,Hoewel, zo’n eerste dag is altijd spannend”, zegt een woordvoerder van de wegbeheerder. Dag 1 van het groot onderhoud aan A325 en N325, maandag 8 juli, liep het verkeer in Arnhem en wijde omgeving compleet vast. Komende maandag zal er opnieuw overlast zijn, maar toch minder dan op 8 juli, is de verwachting. ,,Mensen zijn meer gewend aan werkzaamheden op de route.”

Verkeer in noordelijke richting wordt vanaf Knooppunt-Ressen omgeleid via de A15 en de A50 naar de A12. Met name op de A50 was tijdens de werkzaamheden de afgelopen weken al veel oponthoud, maar de gedeeltelijke afsluiting van de A325, die duurt tot en met 11 augustus, moet geen probleem zijn, denkt de provincie. ,,Het hoofdwegennet kan dit aan.” Tussen Arnhem en Nijmegen is de A325 wel open, met twee rijstroken. Aan de N325 (Pleijroute) wordt even niet gewerkt.

Afslagen zijn ook afgesloten

De afsluiting van de A325 tussen Ressen en GelreDome is niet het enige probleem. Alle afslagen op dat traject langs de A325 zijn eveneens afgesloten of onbruikbaar omdat verkeer naar Nijmegen wordt afgewikkeld via de rijbaan naar Arnhem. Mensen die naar (de bedrijventerreinen in) Elst of Arnhem-Zuid willen, moeten een flink eind omrijden, via respectievelijk de A15 of via A50 en N837. Omleidingsroutes zijn met borden aangegeven.

De gevolgen zouden mee moeten vallen, is de inschatting. ,,De schoolvakantie is nu volop bezig en de Nijmeegse Vierdaagse is afgelopen. Afgezien van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde zijn er geen grote evenementen”, constateert de provinciewoordvoerder. Verder zijn er door de vakantie minder vrachtwagens op de weg dan twee weken geleden.

Provincie wil hinder voorkomen

Ondertussen probeert de provincie Gelderland op allerlei mogelijke manieren de werkzaamheden aan de A325 en de N325 onder de aandacht te brengen, om ze verkeershinder zo veel mogelijk te voorkomen. Via Google Maps bijvoorbeeld, en de verkeersapp Flitsmeister, die gebruikers wijst op snelheidscontroles en knelpunten. ,,Via Flitsmeister hebben we 15 procent van de weggebruikers kunnen bereiken. We zien dat dat zijn vruchten afwerpt.”