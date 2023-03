A325 tussen Arnhem en Elst weer vrijgegeven na ongeval, files lossen op

Straatver­lich­ting bedrijven­ter­rein 't Holland in Duiven met led veel zuiniger

De straatverlichting op het Duivense bedrijventerrein 't Holland kan voortaan toe met 30 procent van de energie die tot voor kort nodig was. De 36 lantaarnpalen zijn voorzien van armaturen met ledverlichting. Bovendien wordt gedurende de nacht de verlichting gedimd. In totaal levert dit een besparing op van ongeveer 6000 kWh per jaar.