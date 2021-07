A50 dicht na ernstig ongeluk, traumaheli landt op snelweg

Afsluiting

De snelweg is volledig afgesloten voor verkeer, bestuurders worden via een parkeerplaats langs het ongeval geleid. De toedracht van het ongeval is onduidelijk, de dienst Verkeersongevallenanalyse doet onderzoek. De ANWB schat de vertraging op ongeveer een uur en adviseert weggebruikers richting Apeldoorn om te rijden via Barneveld (A12, A30, A1).



Ook elders rond Arnhem was het vanmiddag druk: Op de A12 tussen de afrit Wageningen en knooppunt Grijsoord stond in de richting van Arnhem rond 16.00 uur 6 kilometer file, vermoedelijk vooral door vakantieverkeer. Aan het begin van de avond was hier een rijstrook dicht na een ongeluk in de richting Arnhem, bij Veenendaal. Tussen Arnhem-Noord en Duiven reed verkeer rond die tijd langzaam over 9 kilometer.



Verderop op de A50 in het zuiden van onze regio, tussen Arnhem en Oss, stond het vast tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef, net als tussen Ewijk en Ravenstein.