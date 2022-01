Aanhanger breekt af: schade-auto's belanden in de berm langs A50

Woningbe­zit­ters in Arnhemse wijk Presikhaaf belaagd door opkopers: ‘Gooi deze folder snel weg’

ARNHEM ‘Uw huis verkopen zonder gedoe én zonder kosten? Het kan!’ David en Jen presenteren zich op een folder die onlangs is verspreid in de Arnhemse wijk Presikhaaf als redder in de nood. Maar de foto’s van hun tevreden klanten op hun site blijken lukraak van het internet geplukt. Na klachten van Arnhemmer Bram Derix is de site uit de lucht gehaald.

