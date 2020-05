Aanhouding na twee branden in Arnhem-Zuid; alerte buurtbewoners voorkomen overslag naar woning

Arnhemse schrijver Angela Stegeman komt met tweede feelgoodro­man: ‘Pumps, pillen & popcorn’

19 mei ARNHEM - Ze heeft een enorme drang om te schrijven. Pumps, pillen & popcorn is de tweede feelgoodroman van voormalig apothekersassistente Angela Stegeman (40) uit Arnhem. Maar bij uitgeverij Ellessy ligt Tijdrit, het eerste boek van haar zesdelige wielerserie ook al te wachten op verschijning. Het tweede deel Wegkapitein is in de maak. ,,Ik zie mezelf zeker de komende tien jaar wel schrijven en me er steeds in verbeteren.’’