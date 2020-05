Aanhouding na twee branden in Arnhem-Zuid

Video ‘Een brug te ver’ opeens gevleugel­de uitspraak in VS tijdens coronacri­sis

19 mei ARNHEM/ CINCINNATI - Het gezegde ‘een brug te ver’, ontstaan nadat operatie Market Garden in de Tweede Wereldoorlog bij Arnhem mislukte, is tijdens de coronacrisis in de VS een gevleugelde uitdrukking aan het worden. Maar daar is de betekenis ervan minder bekend dan in bijvoorbeeld Nederland of het Verenigd Koninkrijk.