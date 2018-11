Aanhouding voor fietsen zonder licht leidt tot vondst van vuurwapen

Recensie Annelies Ibes volgt haar eigen weg en heeft nu haar derde roman af

15:36 ARNHEM - ‘Het huis heeft zich tegen mij gekeerd.’ Dit is de eerste zin in de roman ‘Wildvlees &Zn’ van Annelies Ibes (63). Die woorden omvatten in de kern de kilheid van een verlaten omgeving, een leeg huis, maar ook de kilheid in jezelf die overblijft wanneer je dat wat je dierbaar is, verstoten hebt.