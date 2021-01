Aanhoudingen in Arnhemse wijk Presikhaaf nadat jongeren vuurwerk afsteken

Column Remco Kock Instagram is mij te gefilterd, ik zie de ander liever ongepo­seerd. Bovendien ben ik graag buiten

21 januari Velen nestelen zich ’s avonds op de bank, telefoon in de hand, Instagram gebruikend om in andermans levens te gluren. Ik niet. Instagram is mij te gefilterd, bedacht ook in wat ik – vergeef me de Youp van ’t Hek-achtige woordgrap – Silicoon Valley noem. Silicoon: synthetisch, kunstmatig, nep.