Aanrijding mondt uit in vechtpartij waarbij mogelijk steekwapen is gebruikt en met vuurwapen is gedreigd

Update Vastgelo­pen schip in Nederrijn bij Arnhem kan weg weer vervolgen

19 augustus ARNHEM/HUISSEN - Het binnenvaartschip ‘Paul’ dat zich had vastgevaren in de Nederrijn bij Arnhem is weer los. Het schip voer dinsdagavond rond 21.45 uur over een onbekend ruggetje op de bodem en liep daarop vast. Het ligt inmiddels bij het Looveer in Huissen.