Aansluiting van snelweg A50 naar A12 bij Arnhem enige tijd dicht na ongeluk

Arnhemse Selena Piek in Thaise ‘ militaire’ bubbel: ‘Durf de gang niet eens op’

8 januari Arnhemse Selena Piek (29) zit twintig uur per dag verplicht op haar hotelkamer in Bangkok. De maatregelen rondom het Thailand Open, het eerste grote internationale badmintontoernooi in Azië na de uitbraak van het coronavirus, zijn extreem strikt.