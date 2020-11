Aantal arrestaties in Geitenkamp loopt op naar 24, meeste verdachten weer vrij

video Wanneer stopt de vuurwerk­over­last in de Arnhemse wijk Geitenkamp? ‘Ouderen twijfelen of ze hier blijven wonen’

24 november ARNHEM - Na zes dagen van vuurwerkoverlast was het maandagavond relatief rustig in de Arnhemse volkswijk Geitenkamp. Bewoners hopen dat het nu gedaan is met de onrust in de wijk.