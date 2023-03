Aantal mensen in Arnhem dat toestemming geeft voor orgaandonatie stijgt

Geen gastles van Jandino in Arnhem na diens vraagte­kens bij ‘9/11’ en de maanlan­ding

De gemeente Arnhem heeft comedian Jandino Asporaat geschrapt van het lijstje gastdocenten dat deze week op Arnhemse scholen les geeft in het kader van De week van het geld. Aanleiding zijn Asporaats recente uitspraken over de maanlanding en de aanslag op het World Trade Center in New York 2001. Die gebeurtenissen trekt hij in twijfel.