Aardbeien drive-in in GelreDome krijgt wegens doorslaand succes een vervolg

In de afgelopen vijf dagen werd in het Arnhemse stadion ruim 8000 kilogram aardbeien aan de man gebracht in onder andere de vorm van smoothies, milkshakes en aardbeien met slagroom, in een bakje of op een wafel. Op de eerste dag, donderdag, ontstond er zelfs even een file op de openbare weg. Maar liefst 1700 bezoekers reden die dag met hun auto het stadion in om daar een aardbeienproduct naar keuze te bestellen en af te halen en ondertussen te genieten van een show vol licht en muziek.