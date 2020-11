Abrupt einde aan aanhoudend gemekker geitenbokjes in Arnhemse binnenstad; buurtbewoners dolgelukkig

Marcouch reageert op bloedige aanslag in Wenen: ‘Wij leven in Arnhem met u mee’

3 november ARNHEM / WENEN - Burgemeeste Ahmed Marcouch van Arnhem heeft via Twitter gereageerd op de bloedige aanslag in Wenen van maandagavond. Marcouch laat weten dat tot in Arnhem wordt meegeleefd met het verdriet in de Oostenrijkse hoofdstad.