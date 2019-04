Abrupt einde lange traditie: geen vuurwerk op Koningsdag Arnhem

De deadline is gesteld op donderdag 11 april. Voor die tijd moeten gegadigden kenbaar maken of zij met een bedrag van 5.500 tot 6.000 euro over de brug willen komen. Gebeurt dat niet, dan is het definitief voorbij met het traditionele vuurwerk aan het eind van Koningsdag.



Volgend jaar gaat de Stichting Koningsdag Arnhem met de diverse organisatoren van evenementen om de tafel om te komen tot een eindshow voor alle pleinen. ,,We denken daarbij aan een lasershow. Een aantal pleinen doet dit al. We zouden dit volgend jaar als Stichting Koningsdag Arnhem grootser willen oppakken”, zegt Sander Wind van Stichting Koningsdag Arnhem.



Hij heeft het gevoel dat het enthousiasme voor het centrale vuurwerk dat vanaf het terrein de Stadsblokken wordt afgestoken, afneemt. ,,Laat ik voorop stellen dat dit geen taak is van onze stichting. Het is op ons bordje terechtgekomen en de afgelopen jaren hebben andere partijen het vuurwerk grotendeels gefinancierd. Wij zorgden voor de vergunning, de aanschaf van het vuurwerk en de beveiliging van het terrein. Dat zouden wij dit jaar voor het laatst doen.”