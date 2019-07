AC/DC viert 40 jaar ‘Highway to Hell’ met video van Rijnhal-concert

VideoARNHEM/ AALTEN - Het is dit jaar 40 jaar geleden dat AC/DC het inmiddels klassieke nummer ‘Highway to Hell’ uitbracht. De Australische rockband laat dat niet onopgemerkt voorbij gaan en plaatste in het kader van de ‘Highway to Hell 40th Anniversary’ een video van een concert in de Arnhemse Rijnhal op het officiële YouTube-kanaal van de band.

Inmiddels biedt het karakteristieke gebouw in Arnhem-Zuid onderdak aan een sportwinkel, maar in het verleden stond er menig bekende band op het podium. Op die vrijdag 13 juli 1979 puilde de Rijnhal uit met muziekliefhebbers die op het door Veronica-televisieprogramma ‘Countdown’ georganiseerde concert met ‘boerenrockers’ Normaal en AC/DC waren afgekomen.

‘De hardste rock-’n-roll komt uit Australië’, zegt dj Lex Harding (korte broek, zwarte sokken) in de aankondiging, waarna AC/DC het Rijnhal-podium betreedt. Voorprogramma Normaal heeft de kleedkamer dan al opgezocht. Gitarist Angus Young (tegenwoordig woonachtig in Aalten) komt op in zijn karakteristieke kostschooluniform, inclusief schooltas.

Bon Scott vraagt om een glimlach

Zanger Bon Scott (hij zou een jaar na het concert in Arnhem overlijden) vraagt het publiek voor aanvang om een glimlach: ,,We zijn nu op tv.” Dan gaat het spijkerjasje met afgeknipte mouwen uit en zet de band ‘Highway to Hell’ in, het titelnummer van het gelijknamige album, dat twee weken later zou verschijnen. Op 18 augustus van dat jaar zou het nummer als single de Nederlandse Top 40 binnenkomen.

Opnamen van het ‘Countdown’-concert werden eerder gebruikt voor de dvd-box ‘Plug me in’ (2007). Behalve ‘Highway to Hell’ staat daar ook een ‘Arnhemse’ versie op van ‘The Jack’ en ‘Whole Lotta Rosie’. Het is voor het eerst dat AC/DC op YouTube beelden publiceert van het optreden in de Rijnhal.