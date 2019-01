Acht jaar cel en tbs geëist voor moord met negentig messteken in Arnhem

ARNHEM – Het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 23-jarige Apeldoorner voor moord op een 53-jarige man uit Arnhem afgelopen zomer. Hij stak meer dan negentig keer in op het slachtoffer binnen en buiten diens woning in Elderveld.

Buren zagen en hoorden hoe de verdachte in de tuin ‘inhakte’ op de bewoner, meermalen roepend: ,,Je zult me nooit meer verkrachten.’’ De verdachte belde zelf even later de politie met de mededeling: ,,Ik heb mijn verkrachter vermoord. Het spijt me.’’

Op de rechtszitting zei de verdachte dat hij het zich niet meer kon herinneren. Hij wist nog dat hij bij het slachtoffer een film aan het kijken was en dat hij het volgende moment in de tuin stond bij het lichaam van het slachtoffer. ,,Ik heb helemaal geen ruzie met hem gehad”, zei hij. Ook herinnerde hij zich niets van een verkrachting.

Gedrogeerd en verkracht

De twee kenden elkaar via een datingsite. Ze hadden al een paar keer afgesproken. De verdachte had het idee dat het slachtoffer hem een keer had gedrogeerd en verkracht. Hij keerde terug vastbesloten wakker te blijven en te zien of het opnieuw gebeurde.

Nabestaanden die naar de zitting waren gekomen vinden het verschrikkelijk dat het slachtoffer door de verdachte als een verkrachter werd afgeschilderd. Zij kennen hem als een vriendelijke man. ,,Hij was heel zachtaardig. Vreselijk dat hij op zo’n gruwelijke manier is vermoord”, aldus zijn partner.

Kille daad

De broers van het slachtoffer spreken van ‘een kille daad’. Voor hen staat vast dat de verdachte hun broer met voorbedachte raad heeft vermoord. Die mening is ook de officier van justitie toegedaan. Hij haalt zijn bewijs uit het feit dat de verdachte eerder die dag een bericht stuurde aan zijn broer met de woorden: ‘Je moet iemand die jou beschadigt niet iemand anders laten beschadigen.’ De officier leest het als een aankondiging voor een wraakactie.

Messenset

Verder kocht de verdachte net voor hij naar Arnhem ging een messenset bij de Action. Met een van die messen stak hij het slachtoffer. Uiteindelijk heeft het mes in het lichaam laten zitten. ,,Hij heeft het slachtoffer achterna gezeten in zijn eigen huis, in zijn eigen tuin. Hij heeft net zolang op hem ingehakt tot hij dood was", aldus de officier van justitie.



Hij kon zich niet vinden in het advies van gedragsdeskundigen dat er een voorwaardelijke tbs moet komen. Daar kan een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar bij opgelegd worden en dat doet volgens hem geen recht aan de zaak.

Geen psychose

De raadsman is van mening dat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar was. Hij was de controle helemaal kwijt volgens hem. De gedragsdeskundigen die als getuige-deskundige waren opgeroepen vinden de verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Er zijn geen aanwijzingen voor een psychose voor of na het delict en ze geloven niet dat die er wel was tijdens de steekpartij.