Acht jaar geëist voor Arnhemmer die in wilde weg instak op man: ‘Een wonder dat slachtoffer nog rondloopt’

12:30 ARNHEM - Een olifant van 2,5 meter hoog, die bestaat uit 1210 kilo aan, jawel, legosteentjes. Het is één van de pronkstukken die vanaf zaterdag te bewonderen is in Burgers’ Zoo. De dierentuin opent dan een tentoonstelling met legobeelden in het park.