Acht mensen aangehouden voor sjoemelen met coronasubsidies voor zorg

De verdachten hebben voor verschillende bedrijven deze subsidie aangevraagd over de periode van juli tot en met december 2021. Vervolgens is op grond hiervan een subsidiebedrag van minimaal 2,5 miljoen euro uitgekeerd. De Arbeidsinspectie vermoedt dat dit geld niet of slechts gedeeltelijk gebruikt is voor het huren van tijdelijk extra zorgpersoneel en in plaats daarvan is besteed aan goud en luxe goederen.

Meer meldingen van fraude

De subsidie COZO was bedoeld voor zorgaanbieders, zodat zij tijdelijk ondersteunende werknemers in dienst konden nemen en zo hun huidige medewerkers konden ontlasten. In februari is deze subsidie al opgeschort na een melding van mogelijke miljoenenfraude. Minister Conny Helder besloot de verlenging van deze subsidie ‘tot nader order op te houden’, zo schreef ze in een brief aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Arbeidsinspectie maakte de melding bij het ministerie van Volksgezondheid over mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik van de subsidie.