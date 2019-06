Achterhoekse tegenpolen moeten politieke crisis in Arnhem oplossen

VVD’er Jan Markink (65) is de machtigste politicus van Gelderland. Hij loopt al twintig jaar rond in het provinciehuis in Arnhem. Het 06-nummer van iedereen die ertoe doet in de Gelderse politiek staat in zijn telefoon.



Markink is een geboren netwerker en windt met zijn olijke uitstraling ook tegenstanders moeiteloos om zijn vinger. Twee jaar geleden kwam hij in opspraak omdat hij de gedeputeerde was met de best betaalde bijbanen van Nederland. De kritiek daarop wist hij te pareren.