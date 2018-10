Actiegroep wil maker VOC-pepernoot geschiedenisles geven

Top 500 restaurants Restaurant De Steenen Tafel uit Arnhem nieuw in Lekker Top-100

12:29 ARNHEM - Met de verschijning van de restaurantgids Lekker 500 van 2019 is het gastronomische gidsenseizoen weer van start. Nieuwkomer in de Top-100 is De Steenen Tafel in Arnhem. Vorig jaar werd het door de inspecteurs al aangekondigd en dit jaar maken ze het waar. Het restaurant in de watertoren komt binnen op de 100ste plaats.