Adidas sluit meeste Original Stores, waaronder die in Arnhem

Dat bevestigt woordvoerder Frank Basters van Adidas desgevraagd. Eerder dit jaar gingen al vijf filialen dicht, alleen de zaken in Amsterdam en Haarlem blijven na de nieuwe sluitingsronde nog over.



Tijdelijke contracten van personeelsleden zijn niet verlengd, de 36 personeelsleden met een vast contract krijgen volgens de woordvoerder waar mogelijk een alternatieve functie binnen de overige winkels. Hij doelt daarmee op de vestigingen in de outletcentra in Roermond, Lelystad en Roosendaal. Een nieuwe is op komst in de regio Amsterdam.