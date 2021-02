Advies aan Hoge Raad: rechtszaak Arnhemse Villamoord hoeft niet over

ARNHEM - De rechtszaak over de Arnhemse Villamoord hoeft niet over te worden gedaan. Dat adviseert de advocaat- generaal (AG) aan de Hoge Raad.

Het advies is dinsdagmiddag bekend gemaakt. De Hoge Raad gaan als de hoogste rechters van ons land nu zelf naar de zaak kijken. In april wordt de uitspraak verwacht.

Negen mannen kregen voor de roofmoord uit 1998 jarenlange celstraffen opgelegd van in totaal 67 jaar. Zij zeggen onschuldig te zijn en willen dat hun naam gezuiverd wordt. Door het advies van de AG is de kans op hun eerherstel klein geworden. Opvallend genoeg is de AG wel van mening dat een andere rechter op basis van het beschikbare bewijsmateriaal in de Villamoordzaak wellicht tot een vrijspraak of andere uitkomst gekomen zou zijn. ,,Maar dit is geen aanleiding voor herziening.”

Bij de woningoverval in 1998 werd de 63-jarige bewoonster doodgeschoten. Een vriendin, die op bezoek kwam, overleefde het schietincident. Beide vrouwen werden door de schutter gedwongen om in de slaapkamer op bed te gaan liggen. De overvallers dachten in de Arnhemse villa een kluis met veel geld aan te treffen. Er was echter helemaal geen kluis. De buit was gering. Van de overleden vrouw werd een slavenarmband afgenomen, die nadien nooit meer is teruggevonden.

Schutter

De politie pakte in totaal 10 verdachten op. De mannen, overwegend van Turkse afkomst, waren actief in het Arnhemse en Nijmeegse drugsmilieu. Volgens de politie hadden zij de inbraak gezamenlijk beraamd en gepleegd. De schutter, een Duitser, ontbrak. Hij was reeds terug naar Duitsland. Die leverde hem niet uit. Wel deed de Duitse justitie een eigen strafrechtelijk onderzoek. Dat onderzoek leidde niet tot een vervolging.

Eén verdachte pleegde zelfmoord in zijn cel. In een achtergelaten briefje stelde de Arnhemmer onschuldig te zijn. Het herzieningsverzoek van zijn nabestaanden moet volgens de AG niet-ontvankelijk worden verklaard.

Zeven mannen werden door de rechtbank én het gerechtshof veroordeeld. Vijf veroordeelden gingen nog in cassatie maar hun veroordelingen hielden bij de Hoge Raad stand. Desondanks bleef de Arnhemse Villamoord omstreden. Een adviescommissie die de Hoge Raad adviseert bij afgesloten strafzaken oordeelde in 2018 vernietigend over de politieverhoren. De verdachten werden zwaar onder druk gezet en met informatie gevoed. Recherchechef Ad Baars zei in 2014 tegen De Gelderlander dat hij er nog steeds van overtuigd was dat hij destijds de echte daders heeft opgepakt.

Volledig scherm Een beeldfragment uit de omstreden politieverhoren. © -

Twee mannen bekenden de roofmoord. Een van hen trok die bekentenis al vrij snel weer in. De tweede zegt nu ruim twintig jaar na dato dat hij uit angst voor de politie destijds heeft bekend. ,,De politie heeft mij urenlang met en zonder video verhoord terwijl zij mij psychologisch martelden en onder druk zetten", zei hij daarover. Volgens de politie zou de man als chauffeur hebben gefungeerd. Door zijn bekentenis kreeg hij een lagere straf. Zijn bekentenis is ook een van de belangrijkste pijlers van de veroordeling. De vriendin die de zaak overleefde speelde een rol in de veroordelingen. Zij heeft nooit iemand herkend.

De ingetrokken bekentenis is volgens advocaat Paul Acda een nieuw feit en daarom reden om namens twee veroordeelden een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad in te dienen.

Geen novum

De AG stelt echter dat hij de bekentenis niet als een novum (nieuw feit) beschouwd. Hij adviseert de herzieningsverzoeken af te wijzen. Herziening in het voordeel van de veroordeelde is alleen mogelijk als na een onherroepelijke veroordeling in een strafzaak een nieuw gegeven, een zogenoemd novum, bekend wordt dat de rechter niet eerder kende en dat het ernstige vermoeden wekt dat de rechter destijds tot een andere uitspraak (geen veroordeling) zou zijn gekomen.

Volgens de AG is van zo’n novum in deze zaken geen sprake., ,Het hof (Gerechtshof Arnhem, HvG) heeft zich uitgebreid gebogen over de wijze van verhoren en over de betrouwbaarheid van de destijds afgelegde belastende verklaring van de medeverdachte”, aldus de AG. ,,Om die reden kan de nieuwe verklaring niet als een novum worden aangemerkt.”