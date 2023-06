Advocaat klaagt staat aan om ‘onrechtvaardig’ leenstelsel en eist compensatie voor ‘pechgeneratie’

Knalgele pixeljurk en houten harnas in Arnhemse winkels. Draagbaar? Nee: ze vertellen een verhaal

Mode is meer dan een stuk stof dat iemand draagt als jurk of broek. Soms is het niet eens draagbaar en dat hoeft ook niet, zeggen de excentrieke makers. Mode vertelt een verhaal. Dertig van die verhalen hangen deze Modemaand in Arnhemse winkels. Van een pixeljurk tot houten harnas.