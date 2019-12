Advocaat Knoops: nieuw bewijs dat bekentenissen in Arnhemse Villamoord vals zijn

video Arnhems schip wint prestigieu­ze BEA World Award: ‘Dit voelt als een Oscar’

19:29 ARNHEM - Het luxueuze jacht Blue Rhapsody vaart pas sinds juli over voornamelijk binnenlandse wateren, maar heeft nu al een prestigieuze BEA World Award in de wacht weten te slepen. Het jacht is ontworpen door de Arnhemse rederij Constant in Beweging. Eric van der Zwaluw, directeur van de rederij, omschrijft de prijs als ‘een Oscar in de evenementenwereld’.