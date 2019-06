Advocaat: Man die 12-jarige zoon doodde in Arnhem was psychotisch

Duivel

Dat bleek vrijdagmiddag tijdens de tweede niet inhoudelijke rechtszaak over de Arnhemmer. Tefvik G. heeft tegenover de politie verklaard dat hij op de bewuste 22ste december bezeten was door de duivel toen hij zijn zoon aanviel. Nadat hij Bekiro had gedood in de woning in de Arnhemse wijk Malburgen ging hij zwaaiend met het zwaard zijn oudste zoon Emre achterna. Die vluchtte de straat op en wist aan zijn vader te ontkomen. Het was niet de eerste keer dat Tefvik G. doordraaide. Enkele dagen voor de fatale zaterdagmorgen had hij in blinde paniek zijn zoons mee de straat op genomen. Hij wilde zijn kinderen beschermen tegen demonen die hem achtervolgden.

Psychische nood

Tijdens de niet inhoudelijke zitting bleek dat de 40-jarige verdachte eerder in een psychiatrische kliniek had gezeten. Zo is hij in Duitsland in psychische nood in een kliniek opgenomen.



Maar volgens het Openbaar Ministerie is G. in 2017 gearresteerd in Houten. De officier van justitie vertelde er niet bij waarom. Na enkele dagen voorarrest is de Arnhemmer overgebracht naar een psychiatrische kliniek.



Nu het er steeds meer op lijkt dat een psychose de oorzaak was van Tefvik G.’s handelen, vroeg zijn advocaat IJsseldijk zich tijdens de zitting af of het Openbaar Ministerie hem nog steeds wil vervolgen voor moord. De officier van justitie wilde daar nog geen uitspraak over doen.