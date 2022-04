Advocaat vindt dat rechters partijdig zijn: ‘Ze benadelen tegenstanders biomassacentrale Veolia’

Advocaat verzoekt om wraking rechtbank in zaak tegen biomassa­cen­tra­le Arnhem

De rechtszaak tegen de biomassacentrale van Veolia in Arnhem is dinsdag geschorst. Reden is dat advocaat Simon Blasweiler van de Arnhemse Bomenbond en Stichting Arnhems Peil een verzoek aankondigde om de rechtbank te wraken. Hij verdenkt de rechters van partijdigheid.

29 maart