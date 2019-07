Advocaten beschuldigde militairen Schaarsbergen overwegen vervolgstappen: ‘We zijn er nog lang niet’

Twee jaar en tbs voor Arnhemmer na mishande­lin­gen en verkrach­ting van ex in Nijmegen

18:40 ARNHEM - Een 45-jarige man uit Arnhem is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 2 jaar cel en tbs voor het bruut verkrachten en mishandelen van zijn ex-partner in Nijmegen op 16 augustus 2017.