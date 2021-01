Advocaten trekken politieoptreden bunkerfeest Arnhem in twijfel: ‘Grof en disproportioneel geweld gebruikt’

UPDATE Niet alleen geweldple­gers, maar ook organisa­tie van illegaal bunker­feest in Arnhem op de korrel van justitie

2 januari ARNHEM - Bij het illegale feest in de nacht van oud en nieuw aan de Otterloseweg in Arnhem zijn vier mensen aangehouden. Die zitten nog vast voor openlijke geweldpleging. Ook loopt er een onderzoek naar de organisatie van het feest, het is aan het Openbaar Ministerie of er ook een strafzaak volgt.