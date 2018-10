Advocaten van hoofdverdachten Arnhems wietimperium: ‘Getuigen OM proberen eigen straatje schoon te vegen’

Beroepsvis­ser vangt bijna 200 goudvissen in Arnhemse Jansbeek

11:19 ARNHEM - Het is geen visserslatijn. Een beroepsvisser heeft zondagmorgen maar liefst 186 goudvissen uit de Jansbeek in Arnhem gevist. Hij deed dat in opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel dat het oranje uitheemse visje meer dan beu is.