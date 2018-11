Advocatenkantoren zijn mikpunt van vandalisme: zeker zes ruiten ingegooid in Arnhem en Nijmegen

,,We hebben als Orde de hoofdofficier gevraagd om de incidenten in samenhang te onderzoeken. Die staan waarschijnlijk niet op zichzelf”, aldus Steenbrink. De betrokken advocaten hebben geen idee waarom ze mikpunt zijn. ,,Wij hebben werkelijk geen idee. Er zat geen briefje bij. Het is heel vreemd en vervelend”, zegt Steenbrink. ,,Helaas worden advocaten vaker bedreigd en gestalkt. We hebben de afspraak met het OM dat de deken (toezichthouder) dat soort incidenten direct meldt. Om te voorkomen dat we verzanden bij aangiften op een politiebureau.”



Het OM in Arnhem bevestigt dat de vraag van de Orde is binnengekomen. ,,We zijn er mee bezig”, zegt een woordvoerder. De politie zegt niet te kunnen reageren.