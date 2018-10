Afgehakte ledematen en veel schmink: Zo zien de voorbereidingen op Horror Village in Arnhem eruit

Horror McDrive zorgt voor kilometers­lan­ge files in Doetinchem en Arnhem: politie grijpt in

16:57 DOETINCHEM/ARNHEM - Het ingrijpen van de politie vrijdagavond in Doetinchem bij de McDonalds heeft tot veel boze reacties op Facebook geleid. De McDonald’s en de Gamma hielden vanwege Halloween samen een Horror McDrive. Speciaal hiervoor was de McDrive omgetoverd in een spookhuis en liepen mensen verkleed rond om de bezoekers angst aan te jagen. Het evenement trok zo veel bezoekers dat het verkeer compleet vastliep. Ook in Arnhem was het raak bij de McDrive bij de GelreDome. Daar stond het verkeer tot aan de openbare weg.