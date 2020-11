Afro Bros slepen prestigieuze Latin Grammy in de wacht: ‘Je staat tussen al die grote namen’

Daags na het binnenslepen van de prestigieuze prijs reageren de Afro Bros vol trots. Dat kan ook bijna niet anders. ,,Dit is echt een hele grote prijs’, vertelt Giordano Ashruf (30). ,,Je staat tussen al die grote namen.’’



De Afro Bros krijgen de prijs omdat ze meewerkten aan het nummer Amarillo van de Colombiaanse superster J. Balvin. Zijn album Colores won in de category ‘Best Urban Album’, waardoor de Arnhemmers ook in de prijzen vielen.



Beluister hieronder het nummer waar de Afro Bros aan meewerkten:

Latin Grammy Awards

De Latin Grammy Awards worden ieder jaar gehouden in de Verenigde Staten en zijn vergelijkbaar met de ‘gewone’ Grammy Awards. Alle Spaans- en Portugeestalige liedjes komen in aanmerking voor deze prijs, net als nummers in talen als Catalaans, Nahuatl, Quechua en Galicisch. De winnaars worden gekozen door mensen van over de hele wereld die actief zijn in de muziekindustrie.



De Grammy Awards worden over het algemeen beschouwd als een van de belangrijkste muziekprijzen ter wereld, vergelijkbaar met de Oscars voor de filmwereld. Grote artiesten als Shakira en Daddy Yankee wonnen eerder al een Latin Grammy. In verband met het coronavirus werden de prijzen dit jaar digitaal uitgereikt. Alleen genomineerde artiesten die een optreden gaven waren aanwezig in de zaal.

J. Balvin ontvangt een Latin Grammy voor zijn album 'Colores', waar ook de Afro Bros aan meewerkten.

‘Meer spotlight’

Het was niet voor het eerst dat de Arnhemmers waren genomineerd voor een Latin Grammy. In 2018 konden ze de prijs namelijk ook winnen. ,,We waren toen genomineerd met het nummer ‘X’, samen met Nicky Jam en J. Balvin, maar wonnen net niet’’, vertelt Ashruf.



Een ander nummer, genaamd Telefonía van de Uruguayaanse artiest Jorge Drexler, ging er toen met de prijs vandoor. ,,Dat nummer had maar vier miljoen streams en werd ineens uitgeroepen tot winnaar, terwijl ‘X’ op dat moment op 500 miljoen stond.’’ Hij heeft nog altijd het gevoel dat hen de prijs is ontnomen. ,,Je moest eens zien hoe het stadion reageerde, vol ongeloof.’’



Voelt het winnen van deze Grammy dan extra lekker? ,,Jawel’’, reageert Ashruf. ,,Maar we hadden ook wel heel graag gewonnen met ‘X’. Dan had je ook iets meer ‘spotlight’. Nu ben je slechts één van de producers op het album.’’



Dat betekent ook dat het wereldberoemde beeldje met de grammofoon niet naar Arnhem wordt gestuurd. ,,Dat gaat naar de artiest. Als we met ‘X’ hadden gewonnen, dan hadden we dat beeld wel gekregen’’, verzucht Ashruf. In plaats daarvan moeten de Afro Bros het doen met een award certificaat: ,,Dat zegt ook al veel.’’

