Afsluiting Apeldoornseweg Arnhem hakt erin: horeca Sonsbeek lijdt veel omzetverlies

Vitesse is 16 thuisduels ongeslagen: langste reeks in 17 jaar

4 augustus ARNHEM - Vitesse bleef zaterdag in de topper tegen Ajax (2-2) voor de 16de competitiewedstrijd op rij ongeslagen in GelreDome. De laatste thuisnederlaag van de Arnhemse eredivisionist was op 2 september 2018, tegen Ajax (0-4).