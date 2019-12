Afval gedumpt en in brand gestoken in Arnhem

Willem van Gent wint verkiezing Arnhemse held van 2019 van Rozte

7:25 ARNHEM - Willem van Gent is gisteravond uitgeroepen tot ‘dé Arnhemse Held van 2019'. De verkiezing was geïnitieerd door Rozet. De medebeheerder van buurtcentrum De Lommerd en hoeksteen van het Spijkerkwartier, was met vier andere Arnhemmers genomineerd voor de titel.